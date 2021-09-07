Потянула ручки к папе: Ирина Пингвинова показала, как ее дочка отреагировала на приезд Димы Чайкова

Отношения между экс-возлюбленными бывшими участниками «Дома-2» Ириной Пингвиновой и Димой Чайковым потеплели. Не исключено, что приставка «экс» скоро будет не нужна при рассказе о них.

На днях Дима Чайков прилетел в Сочи, куда некоторое время назад вместе с грудной дочкой Миланой переехала жить Ирина Пингвинова.

В сторис микроблога она поделилась трогательными кадрами, запечатлевшими момент встречи малышки с папой. Девочка его сразу узнала и потянула к нему ручки.

«Когда прилетел Дима, проснулась Милана. Она увидела его и очень быстро встала на кровати, начала радоваться. Мы так удивились этому. Обычно она так тянется только ко мне. Потом час еще не могла уснуть», — рассказала Ирина Пингвинова в сторис микроблога.

Напомним, Ира Пингвинова и Дима Чайков расстались за несколько дней до появления на свет их дочери Миланы, девочка родилась в конце ноября 2020 года.

Дима Чайков приходил на выписку Ирины Пингвиновой с новорожденной крошкой из роддома, но потом особого желания общаться с наследницей не демонстрировал. Все эти месяцы Ира растила Милану одна. Но судя по всему, Дима Чайков одумался и понял, что его место рядом с дочкой и ее мамой.

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