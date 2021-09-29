Акцент на талию: Ани Лорак в джинсах с высокой посадкой и черном лонгсливе отметила свое 43-летие

Певица пришла в восторг от сюрприза, который ее ждал по случаю дня рождения.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. В свое время она поехала на «Евровидение», где ее поддерживал Филипп Киркоров. Теперь они близкие друзья. Король отечественной эстрады даже стал крестным папой ее дочки Софии. Артистка много гастролирует. При этом она старается уделять все свободное время наследнице. Не так давно звезда лично проводила ее в школу.

Стоит отметить, что Лорак может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она всегда подбирает образы, которые подчеркивают ее достоинства. На днях артистке исполнилось 43 года, с чем ее поздравили многочисленные друзья и поклонники. Но сама артистка отпраздновала день рождения только теперь. Родные устроили ей сюрприз. Когда она зашла в дом, то увидела гостиную, украшенную шариками и торт.

Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) запечатлелась рядом с десертом в домашней обстановке. Она была облачена в джинсы с высокой посадкой и черный лонгслив. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Серьги-кольца дополнили лаконичный образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие одарили ее комплиментами. «Дива всегда дива», «Ну такая классная», «Лорак, поздравляю», «Ох, какая талия», «Классно! Выглядите сногсшибательно», «Ну кто скажет, что вам не 20 лет?», «Просто молодая девушка», «Как можно быть такой идеально», «Прекрасный лук», «В глазах счастье, а большего и не надо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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