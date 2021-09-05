Алсу, Лорак, Брежнева и другие звезды показали, с чем модно носить кроп-топы

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом универсальном предмете одежды, который можно носить в любое время года.

Осень настала, а это значит, что нужно снова убирать летние наряды и доставать куртки и пуховики, так как близится зима. И все же некоторые вещи можно носить круглый год, просто стоит знать, как их правильно комбинировать. В этом сезоне одним из таких предметов одежды стали кроп-топы и топы-бра. О том, как их носить осенью, рассказала порталу Teleprogramma.pro имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Бра напоказ — тренд не новый, но как — то активизировался в этом году. Топ-бра в моде во всех его интерпретациях. Начиная от бра, который похож на обычный бюстгальтер, до декоративных, с намеком на него. Вещь, которая „вышла“ на улицы из спальни очень опасна тем, что слишком тонка грань от эффекта к откровенной вульгарности», — предупредила она.

Ани Лорак

Ани Лорак является одной из самых известных певиц. Она обладает стройной фигурой, которую предпочитает украшаться лаконичными нарядами. Артистка сочетала топ с брючным костюмом в тон.

«Чтобы не промахнуться, нужно усвоить одно правило — чем больше бра напоминает обычный бюстгальтер, тем менее его нужно демонстрировать. Его нужно приоткрывать, чтобы это интриговало. Очень эффектно смотрятся такие бра в сочетании с брючным костюмом, где пиджак не застегивается, демонстрируя топ, как у Ани Лорак. У нее разновидность бра-бюстье. Это бюстгальтер на косточках, совмещенный с коротким корсетом. Столкновение маскулинности и женственности всегда смотрится очень эффектно и провокационно, но не вульгарно. Главное, чтобы брюки были с высокой посадкой и пресс выглядел презентабельно», — высказалась Тимиряева.

Ольга Бузова

Ольга Бузова старается не отставать от трендов. Она не раз признавалась, что тратит деньги на дорогостоящие наряды. В ее гардеробе множество разных топов, которые она комбинирует с джинсами, шортами и юбками. Телеведущая даже признавалась, что некоторые топы у нее хранятся годами.

«Можно надеть его и с юбкой, как это сделала Ольга Бузова, прикрыв бра маскулинной косухой, столкнув женственность и брутальность. На контрасте сейчас выстраиваются почти все модные тенденции», — отметила Лариса.

Алсу

Певица Алсу всегда тщательно выбирает наряды. Она является многодетной мамой, поэтому не позволяет себе слишком откровенные образы. Но на этот раз даже артистке приглянулись топы. Она выбрала льняной топ на бретельках, который сочетала с разными образами.

«А вот самостоятельно, ничем не прикрывая, можно носить декоративный бра, который является частью ансамбля по цвету, фактуре, стилю и только имитирует бра по фасону как у Алсу. Главное правило сочетания топа —бра с поясной одеждой, чтобы она была с высокой посадкой, тогда визуально ноги кажутся бесконечными и демонстрируется только самая презентабельная часть пресса», — пояснила эксперт.

«Надевая на себя модный предмет гардероба, необходимо еще и создать с ним модный образ, поскольку сейчас в моде стили, а не просто вещи. Одна из самых модных концепций — минимализм (не столько стиль, а именно манера комплектации). Демонстрируем что — то одно, если собираем модный образ. Если верхняя часть откровенна, то нижняя часть целомудренна, т. е. ноги либо в брюках, либо длинной юбке», — добавила она.

Вера Брежнева

Одной из самых женственных певиц и самых привлекательных многие считают Веру Брежневу. Она признавалась, что выбирает наряды, в которых ей комфортно и которые идеально сидят на ее фигуре.

«Вера Брежнева. Одним из самых опасных бра является браллет — самый мягкий вариант топа, который предназначен для того, чтобы подчеркнуть естественную форму. Поскольку бралетт не оказывает существенной поддержки, то данную модель рекомендуется выбирать при небольшом размере бюста. Такая модель бра внешне очень напоминает спортивную, Но… надевать ее на пробежку не стоит, поскольку она не поддерживает грудь в отличие от настоящего спортивного топа. Так что, Вера Брежнева, скорее всего степенно будет вышагивать в своем модном аутфите», — рассказала Тимиряева.

Алена Краснова

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова является моделью и следит за модой. Она рассказывала, что продает вещи, чтобы освободить место для новых нарядов. В ее коллекции появился топ и джинсы в тон.

«Одним из самых элегантных и целомудренных является холтер-бра с высоким горлом и английской проймой, как у Алены Красновой. Он больше напоминает топ, нежели бра, но подходит только для миниатюрных. Такой топ идеально подойдет для астенического телосложения и послужит палочкой — выручалочкой для визуальной коррекции прямого типа фигуры, без ярко выраженной талии. В сочетании с поясной одеждой с высокой посадкой, такой топ визуально увеличивает плечевой пояс и уменьшает, за счет этого, талию, создавая фигурность силуэту. Главное чтобы этот топ заканчивался под грудью и был одного цвета с поясной одеждой. Холтер — бра эффектнее носить с обувью на каблуке», — пояснила Лариса.

Ксения Бородина

Ксения Бородина каждый сезон покупает трендовые обновки. На этот раз у нее появилось множество топов. Осенью этот комплект можно носить с тренчем.

«Топы-бра немного потеснили кроп-топы, но не все. Самыми модными кроп-топами являются те, которые оснащены модными разрезами, как у Ксении Бородиной. Фрагментарная демонстрация тела — модный тренд и кроп-топы с такими разрезами заняли лидирующие позиции», — поделилась эксперт. «Хочу лишь добавить, что, выбирая провокационную или откровенную одежду, носите ее так, чтобы сохранить в себе хотя бы легкий флер загадочности и недосказанности, что так привлекательно в женщине», — добавила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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