«Шикарный образ!»: Васильев рекомендовал полным женщинам платья с пышными рукавами и эффектом стройности

На «Модном приговоре» Первого канала представили для полной 35-летней участницы фэшн-преображения образ в черных тонах. Героиня всегда скептически относилась к этому оттенку, однако увидев платье, пришла в восторг и сильно удивилась эффекту.

Эвелина Хромченко и ранее замечала, что многие напрасно считают черный неинтересным цветом, ведь благодаря формам и фактуре тканей можно из него составить очень впечатляющие и благородные аутфиты, что и было продемонстрировано на подиуме проекта.

Участнице проекта стилисты предложили примерить платье с буфчатыми пышными рукавами с рядом пуговиц впереди, как у халата. По мнению Александра Васильева, такая вертикаль стройнит, вытягивая силуэт. Кроме того, свою роль играет и черный цвет, который действительно сужает визуально фигуру, считает Хромченко. Ну и завершает эффект пышные рукава, они отвлекают внимание от излишней полноты.

«Шикарный образ!» — не смог сдержать восторга Александр Васильев и советовал дамам к нему присмотреться.

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