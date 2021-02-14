Урок стиля: Хромченко назвала модные рукава, которые с успехом моделируют фигуру

Жиго или «бараний окорок» были в тренде еще в XVI веке.

В этом сезоне очень актуальны пышные рукава. Модницы уже оценили буфы, навивающие мысли о баварском стиле, а также епископские модели, которые собираются внизу манжетой. Все большую популярность приобретают и рукава жиго, которые также называют «бараньим окороком» из-за схожести с ним. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Ведущая программы рекомендовала женщинам присмотреться к этой модели, поскольку она всегда привлекает к себе внимание и сразу же делает платье, блузку или жакет более нарядным. Также с помощью рукава жиго можно уравновесить фигуру со слишком крупными бедрами. Пышные плечи отвлекут внимание на себя и покажут женские формы в лучшем виде. Правда излишне широкоплечим женщинам «окорока» противопоказаны.

«На сегодняшний день мода ничего не диктует. Кому-то нравятся узкие плечи, а кому-то широкие», — также заметила стилист.

Александр Васильев обратил внимание, что рукава жиго были в тренде еще в XVI веке. Историк моды подчеркнул, что они выглядят очень женственно и периодически возвращаются в моду.

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