«Писк сезона»: Хромченко показала трендовую кофту-коврик, которую можно с легкостью связать самой

На шоу «Модный приговор» пришла молодая героиня по имени Юля, которая в начале проекта вышла на подиум в своей одежде. Это делается для того, чтобы ведущие программы угадали по нарядам, чем она занимается.

Александр Васильев заметил, что девушка явилась на Первый канал в домашнем, примерив стиль «затрапез», а Эвелина Хромченко возразила. По мнению стилиста, это лишь впечатление от ее нарядов из-за того, что вещи категорически не сочетаются между собой, кроме того, просто не идут ее типу внешности. Но каждая по отдельности — очень даже актуальная, особенно она выделила вязаную кофту участницы шоу.

«Вы будете удивлены, Александр, эта девочка хочет быть модной, она старается покупать модные вещи. Вот она видела, что такие «сандалии горного тролля» в большой моде, она их купила. Она видит, что другие девочки ходят в облегающих джинсах, напоминающих леггинсы, она их купила. Она знает, что майка-алкоголичка – это модно, она ее купила. И подобного рода кофты-коврики – это писк сезона, и ее она купила. Этот комплект собран из вещей, которые действительно являются очень актуальными в сезоне, просто она их кошмарно скомплектовала», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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