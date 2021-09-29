Как правильно одеваться в романтическом стиле
Видео
Как замаскировать морщины и прыщи на лице
Видео

«Писк сезона»: Хромченко показала трендовую кофту-коврик, которую можно с легкостью связать самой

На подиум проекта вышла героиня в модных одеяниях, однако все вместе это смотрелось уныло.

«Писк сезона»: Хромченко показала трендовую кофту-коврик, которую можно с легкостью связать самой
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На шоу «Модный приговор» пришла молодая героиня по имени Юля, которая в начале проекта вышла на подиум в своей одежде. Это делается для того, чтобы ведущие программы угадали по нарядам, чем она занимается.

Александр Васильев заметил, что девушка явилась на Первый канал в домашнем, примерив стиль «затрапез», а Эвелина Хромченко возразила. По мнению стилиста, это лишь впечатление от ее нарядов из-за того, что вещи категорически не сочетаются между собой, кроме того, просто не идут ее типу внешности. Но каждая по отдельности — очень даже актуальная, особенно она выделила вязаную кофту участницы шоу.

Участница «Модного приговора» в актуальной кофте. Кадр из шоу/ Первый канал

«Вы будете удивлены, Александр, эта девочка хочет быть модной, она старается покупать модные вещи. Вот она видела, что такие «сандалии горного тролля» в большой моде, она их купила. Она видит, что другие девочки ходят в облегающих джинсах, напоминающих леггинсы, она их купила. Она знает, что майка-алкоголичка – это модно, она ее купила. И подобного рода кофты-коврики – это писк сезона, и ее она купила. Этот комплект собран из вещей, которые действительно являются очень актуальными в сезоне, просто она их кошмарно скомплектовала», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

кофтаМодный приговорчто модноЭвелина Хромченко