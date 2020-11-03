«Делает вас неуязвимой»: Хромченко показала модное силуэтное платье с буфчатыми рукавами

Васильев заметил, что такие модели были популярны много лет назад.

Маленькому черному платью впервые воспела оду Коко Шанель, которая советовала всем женщинам включить его в свой гардероб. В этом наряде, как считала модельер, можно отправиться куда угодно и везде оно буде уместно. При этом смотрится, при правильном подборе фасона, наряд великолепно.

Сегодня классические шанелевские модели трансформируются, приобретая более свежее звучание. Одно такое актуальное черное платье представили в эфире Первого канала на «Модном приговоре». Оно оказалось украшенным трендовыми пышными рукавами и ремнем-корсетом, дополнительно акцентируя его женственность.

«Маленькое черное платье, которое подобрано верно, делает вас абсолютно неуязвимой в любой жизненной ситуации и помогает перенести любой удар судьбы», — высказалась Эвелина Хромченко.

Она заметила, что такое платье позволяет даме выглядеть блестяще. Александр Васильев поддержал свою коллегу и рассказал об истории возникновения пышных рукавов, которые сейчас в тренде.