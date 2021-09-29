При весе 50 кг: Пынзарь томно облачилась в кружевное белье и показала на удивление бодрые ягодицы

Ведущая «Дома-2» хоть и сильно похудела, не потеряла своих аппетитных форм.

Дарья Пынзарь рассказала в личном блоге, что сильно похудела в этом году. Сейчас с нее одежда прошлого сезона буквально сваливается. При этом блондинка не торопится ее менять, она совсем не уверена, что зимой ее килограммы не вернутся назад.

В настоящий момент при росте 162 см она весит всего 50 кг, при этом Даша, напомним, мама двоих мальчиков и ей 35 лет. Ведущая «Дома-2» не скрывает, что гордится своим новым телом и при возможности демонстрирует его фолловерам.

Пока Пынзарь была в Турции, где у нее дом, и где ее дети ходят в школу, она часто фотографировалась на пляже или у бассейна. А теперь, будучи в Москве на съемках проекта, она делает эротичные кадры в собственной ванной.

Облачившись в сексуальное кружевное белье, Даша сняла себя в зеркале, кокетливо позируя на камеру и показывая свои прелести со всех сторон. Удивительно, но при ее стройности и маленьком весе, Даша смогла сохранить округлые бодрые ягодицы и пышную грудь, которым можно позавидовать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.