Разница есть: как выглядит Пынзарь с утра без фильтров, фотошопа и макияжа

Дарья Пынзарь появилась на «Доме-2» в далеком 2007 году в качестве участницы, нашла здесь свою любовь Сергея и ушла с ним в свободное плавание. Стоит отметить, что эта пара оказалась на редкость прочной, в отличие от многих других на проекте, и до сих пор живет в мире и согласии, переехав в Турцию. Чета воспитывает двух мальчиков и приезжает в Москву на съемки «Дома-2» уже в роли ведущих.

35-летняя Пынзарь накануне рассказала своим подписчикам, что уже давно не обращает внимания на комментарии хейтеров – сказывается серьезная закалка на шоу, да и в блогинге Даша давно. Ей глубоко плевать, что ее внешность всегда под прицелом внимательных глаз.

В итоге большая любительница фильтров Instagram решила показать свое натуральное лицо с раннего утра без какой-либо обработки и макияжа. Кроме того, ведущая не постеснялась предстать перед поклонниками в косметической маске, демонстрируя полное отсутствие комплексов.

А как вам Дарья Пынзарь в натуральном виде?

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