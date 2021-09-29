Редкие кадры: как раньше выглядела дочь Успенской

Татьяна Плаксина — единственная дочь Любови Успенской. Несколько лет она жила в США, а затем вернулась в Россию. Бурную молодость именитой наследницы обсуждали в Сети много раз.
А недавно исполнительница «Кабриолета» представила общественности «обновленную» дочь — она сделала пластическую операцию, отрастила волосы и помирилась с мамой.
В «Инстаграме» 31-летней Плаксиной опубликованы ее детские фото, на которых она очень похожа на звездную маму. Подписчики отметили, что девочка была очень красивой.
«Какая хорошая, интеллигентная девочка! Симпатяга! Красивый и счастливый ребенок!» — писали пользователи Сети.
Добавим, что не так давно и сама Успенская прибегла к услугам профессионалов в сфере красоты. 67-летняя артистка предстала на публике в новом образе.
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