«Стильно и нестандартно»: Татьяна Плаксина дополнила голубой костюм объемным тюрбаном

Дочь Любови Успенской впервые в этом году вышла в свет. Стилист прокомментировала наряд Татьяны.

Спустя несколько месяцев певица Любовь Успенская явила миру свою обновленную дочь. 31-летняя Татьяна Плаксина, перенесшая несколько операций на челюсти из-за рокового падения с велосипеда в 2018 году, теперь может забыть о случившемся и наслаждаться красотой своего отражения в зеркале. Именно этого звездная мама и добивалась, когда весной воссоединилась с дочкой после затяжного конфликта.

На днях Татьяна Плаксина впервые вышла в свет. Она сразу привлекла внимание гостей Премии, поскольку выделялась на фоне других своим ярким нарядом. Девушка повязала на голову чалму, оделась в нежно-голубой брючный костюм, обула кипенно-белые ботильоны.

Мы решили узнать, что об образе Татьяны Плаксиной думает фэшн-эксперт, и обратились за комментарием к профессиональному стилисту Марии Хомяковой.

«Образ Татьяны выстроен в спокойной гамме и в пастельных оттенках. Гамма соответствует лету, но для лично для нее хочется более ярких цветов, которые бы отвлекли внимание от тона кожи девушки. В том числе обратила бы внимание на крой костюма и сделала его свободнее. Так ощущения в движениях были бы более расслабленными и комфортными, и сам образ смотрелся бы актуальным. А выбрав ботильоны в тон костюма, мы бы скорректировали и вытянули силуэт. Но очень хочется отметить оформление портретной зоны. Тюрбан — это всегда стильно и нестандартно, а в сочетании с темным оттенком волос смотрится особенно интересно! Дополняют образ красивые серьги. Портретная зона — важный элемент, который делает образ полностью завершенным», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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