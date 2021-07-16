Тонкий нос, острые скулы и четкий подбородок: стало известно, как преобразилась Татьяна Плаксина

В марте единственная дочь Любови Успенской, 31-летняя Татьяна Плаксина, воссоединилась с матерью. Певица и наследница пошли на примирение спустя год после громкой ссоры. Вышедший за пределы семьи конфликт «королевы русского шансона» очень сильно измотал ее, и дива едва не опустила руки, но продолжила бороться за Татьяну. Судя по всему, ее усилия теперь вознаграждены: Татьяна не только справилась с зависимостями, но и обрела новое лицо.

Приезд дочери не только ознаменовал воссоединение, но и дальнейшие шаги на пути к реабилитации девушки — два года назад она сильно травмировала лицо на велосипедной прогулке в Коста-Рике. Успенская пообещала восстановить красоту дочке, и, похоже, операция на челюсти, о которой она говорила, уже позади.

Не привлекая излишнего внимания к себе, Татьяна разместила на главной страничке своего микроблога портрет, на котором предстала настоящей красавицей: с тонким носом, острыми скулами и четкими линиями подбородка. Судя по всему, девушка довольна своим преображением, раз решилась выставить снимок новой себя.

А так Татьяна выглядела в начале марта, когда только прилетела к матери в Москву из Америки.

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