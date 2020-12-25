«Они пытались в клетку посадить самую дикую из птиц»: Плаксина оставила на стене послание матери

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram показала творческий беспорядок, царящий в ее американской квартире. В центре на фотографии можно увидеть большую картину. Как известно, наследница «королевы русского шансона» пробует себя в качестве художницы. На полу кругом валяются краски. В квартире полный хаос, присущий порой творческим личностям.

При этом обращает на себя внимание надпись, сделанная красками на стене: «Они пытались в клетку посадить самую дикую из птиц». Судя по всему, эти слова девушка адресовала своей матери, с которой, как известно, у нее крайне напряженные отношения в последний год.

Напомним, что в начале этого года Татьяна Плаксина пожаловала на программу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Она заявила, что мать якобы оказывает на нее давление и ущемляет ее права.

После этой малоприятной истории девушка уехала жить в США. Там у Татьяны есть близкие друзья. По некоторым данным, с именитой мамой Плаксина все-таки помирилась.

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