«Кто нам может помешать?»: Тата Блюменкранц высказалась о возможном воссоединении с бывшим мужем

Экс-участницу «Дома-2» до глубины души возмутили домыслы о том, что она лезет в семью Валеры Блюменкранца и Ани Левченко.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Тата Блюменкранц несколько дней назад рассказала подписчикам микроблога о том, что ее дочку Бетти навестил папа Валера Блюменкранц. Тата делилась видео, на котором запечатлела, как счастливая Бетти гуляет, держа за руки своих родителей. Со стороны компания выглядела абсолютно, как счастливая семья.

В Сети решили, что этим видео Тата Блюменкранц хочет досадить нынешней жене Валеры Ане Левченко. Она сейчас молодая мамочка, все свое время посвящает сыну Давиду.

Устав слушать и читать о себе домыслы о том, что она, якобы, лезет в семью бывшего мужа, Тата Блюменкранц объяснила поклонникам Ани Левченко, как все обстоит на самом деле. Тата записала видеообращение и разместила его в сторис.

«Я с Валерой всегда общалась и буду общаться, ведь у нас есть общий ребенок, — сказала Тата Блюменкранц. — И поверьте мне, если бы мы с Валерой хотели быть вместе, мы бы были вместе. Нам не нужно скрывать ничего ни от кого. Мы – бывшие муж и жена, и нам некого бояться. Кто нам может помешать? Никто. Если бы нам это было надо, мы бы это уже давно сделали. Понимаете? Но нам это не надо!»

Напомним Тата и Валера Блюменкранц развелись в октябре 2018 года, когда их дочке Бубачке было чуть больше годика. Валера сейчас живет в Санкт-Петербурге с новой женой Аней Левченко и периодически приезжает в Москву, чтобы увидеться с дочкой.

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