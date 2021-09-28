Ощущение, что кто-то подглядывал: полуголую Ходченкову запечатлели ровно в тот момент, когда с нее сполз халатик

Споры о том, кто фотографирует все время Светлану Ходченкову ведутся среди ее поклонников очень давно. Снимки звезда публикует в своем Instagram, и они практически всегда имеют какой-то художественный смысл и красоту.

Это не селфи, а будто кто-то подсматривает за актрисой со стороны и щелкает ее в разные моменты. Чаще всего в самые эротичные.

На сей раз Светлану запечатлели в момент ее разоблачения из банного халатика. Он сполз с ее плеч до талии, обнажив хрупкую спину. Известно, что артистка старательно тренируется в тренажерном зале и увлекается танцами на пилоне, поэтому у нее такая прекрасная форма.

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