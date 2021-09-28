Кадры 18+: Пынзарь в сексуальном белье на шнуровке вошла в ванную и обмазала волнительное тело кремом

Дарья Пынзарь уже несколько лет живет в солнечной Турции, однако в последнее время вынуждена чаще бывать в холодной Москве из-за проекта «Дом-2», где она стала ведущей. Блондинка не скрывает, что устает на съемках. А чтобы восстановить баланс сил, она балует себя домашними спа-процедурами.

Как они проходят, Даша решила показать у себя в блоге. Пынзарь без капли стеснения облачилась в черные трусики и лиф на шнуровке с кружевом и стала на камеру обмазывать свое тело разными кремами. Именно благодаря им, считает ведущая, у нее после рождения двоих сыновей в 35 лет нет заметного целлюлита.

Отметим, что в последнее время Дарья Пынзарь довольно часто демонстрирует свою модельную фигуру. Дело в том, что знаменитость сильно похудела. Теперь ей не подходит практически вся прошлогодняя одежда, в буквальном смысле слова сваливаясь с нее. Однако звезда не торопится выбрасывать или дарить ее, Даша считает, что зимой она может поправиться вновь.

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