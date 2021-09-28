Жена Цекало заворожила снимком в маечке, через которую трепетно проступала грудь и виднелись бедра

Александр Цекало долгое время жил со своей женой художницей Дариной Эрвин гражданским браком, а официально он оформил отношения с ней в начале 2019-го. Продюсера разница в возрасте в 30 лет не смущает и за свою любовь он готов стоять до конца.

Из-за нее ему, к примеру, пришлось уволиться из рейтинговой программы «Прожекторперисхилтон». Друзья и коллеги по программе не приняли его выбор, поэтому шоумен принял непростое решение распрощаться с проектом. Кроме того, это все равно пришлось бы сделать потому, что Цекало улетел вслед за любимой жить в США.

Наблюдая за постами Дарины Эрвин, не трудно поверить, что от такой женщины действительно можно сойти с ума – художница невероятно красива и сексуальна, а ее снимки в Instagram просто завораживают своим эротизмом.

На одном из последних она запечатлелась в простой трикотажной маечке, под которой, судя по всему, больше ничего не было. Через ткань хорошо читаются формы знойной брюнетки – волнительная грудь и округлые ягодицы. Фолловеры жены Цекало были очень впечатлены.

«Нереальная», «Куколка», «Как художественно», «Шикарная женщина», «Бомба», «Ах, какая фигура», — можно увидеть в комментариях.

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