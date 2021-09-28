Вечер в Париже: Водянова в пудровом платье миди с открытыми плечами посетила показ Dior c Арно

Модель не могла пропустить начало Недели высокой моды во Франции. Она отметилась на мероприятии в элегантном образе.

Наталья Водянова начала строить карьеру в 17 лет. Она не скрывает, что родилась в простой семье в Нижнем Новгороде и даже ушла после 9 класса, чтобы помогать маме содержать семью. Теперь девушка живет в Париже, ее знают именитые модельеры, а мужем модели стал миллиардер Антуан Арно. Примечательно, что она подарила ему сыновей Максима и Романа. А от прошлого брака у нее есть еще трое детей: Лукас, Нева и Виктор.

Обычно Наталья много путешествует. Она приезжает на родину, участвует в фотосессиях и светских раутах. Этой осенью модель уже была в Москве. Теперь на наслаждается светской жизнью и любимым временем года в Париже. 28 сентября она отправилась на показ Dior, который прошел в рамках Недели моды. Водянова для такого случая выбрала трикотажное платье миди пудрового цвета с открытыми плечами.

Благодаря ниспадающим рукавами ее руки смотрелись еще более изящными. Туфли на каблуке и плетеная сумка Dior дополнили ее лук. Она собрала волосы в низкий хвост и сделала нежный макияж. За руку ее держал Арно. Они вместе дефилировали перед публикой.

Поклонники восхитились парой. Многие осыпали их комплиментами. «Оба такие нереально красивые, высокие, тонкие», «Какая красивая пара!», «Как девочка», «Очень нежный наряд», «Сама элегантность», «Вы выглядите как аристократка», «Любовь передается через фото», «Красивая гармоничная пара! И удивительно похожи друг на друга!» — прокомментировали пост подписчики.

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