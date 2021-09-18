Влюбленные: Водянова в укороченных джинсах и кремовой косухе отметилась с Арно на прогулке

Наталья Водянова уже длительное время живет во Франции. Именно там в юности она начала свою карьеру модели. В итоге теперь она знаменита на весь мир. 39-летняя российская красавица также является многодетной мамой. Она родила Лукаса, Неву и Виктора в первом браке с британским аристократом Джастином Портманом.

А потом модель встретила миллиардера Антуана Арно. Лишь год назад они сыграли свадьбу, хотя живут вместе уже 10 лет. Наталья избраннику подарила сыновей: Романа и Виктора. Недавно она ездила на несколько дней в Москву. Снова оказавшись дома многодетная мама устроила прогулку в компании мужа.

Они прошлись по Парижу и увидели Триумфальную арку, которая находится под тканью, так как еще не завершены монтажные работы. Художник Христо Явашев с женой Жанной-Клод де Гийебон занимается этим проектом. Водянова была облачена в укороченные джинсы и кремовую косуху с яркими пуговицами. Ботинки на толстой подошве дополнили ее осенний образ. Она запечатлелась с возлюбленным, а также со своей собакой по кличке Кофе.

«Про сегодняшний день», — написала звезда, опубликовав фото.

Поклонникам не часто удается увидеть Наталью в компании Арно. Многие одарили их комплиментами. «Наташа, вы с мужем очень похожи. Идеально подходите друг другу», «Какая вы классная», «Супруги на прогулке, у вас счастливая улыбка», «Антуан вас так часто фотографирует», «Кот классный, тоже с вами гулял?», «Наталья, вы вообще не меняетесь», — прокомментировали пост подписчики.

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