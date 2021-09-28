Высокая мода: Водянова снялась в леопардовом жакете на запах и объемной юбке из органзы

Модель снялась в ролике с дизайнером Валентино Гаравани, где сам кутюрье рассказал о своем творении.

Наталья Водянова уже давно работает в индустрии моды и покорила мировые подиумы. При этом она успела стать многодетной мамой и выйти замуж за Антуана Арно. Однако модель регулярно приезжает на родину, сотрудничает со многими дизайнерами и создает свои проекты. Недавно она появилась на публике с мужем Антуаном Арно. Они вместе посетили светский обед. Для каждого выхода в свет звезда тщательно подбирает образы.

А на днях в Париже стартовала Неделя моды. Водянова не пропускает показов. Примечательно, что сама она всегда одевается с иголочки, поэтому даже во время прогулок с собакой выглядит так, будто только сошла с подиума. Как оказалось, недавно русской красавице довелось сняться в ролике с дизайнером Валентино Гаравани. Она примерила новый наряд Valentino.

Наталья предстала в леопардовом серо-черном жакете на запах с эффектом мерцания. Он был расшит пайетками и украшен черным поясом с бантиком. Вторая часть образа состояла из объемной многослойной юбки из органзы. На стройной фигуре модели лук сидел идеально.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы очень молодо выглядите», «Аристократический лук», «Прям леди из высшего общества», «Только вы в таком смотритесь органично», «Просто королева», «Ох, кто с вами рядом», «Какая красотка», «Вами гордится вся страна», «Такие наряды узнаешь из миллиона», «творение мастера на самой красивой девушке», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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