Настоящая леди: Водянова в платье с модным принтом «мильфлер» появилась на светском обеде с Арно

Наталья Водянова живет в Париже, где когда-то смогла начать карьеру модели. Она теперь одна из самых известных российских девушек в мире. Наталья уже десять лет счастлива с миллиардером Антуаном Арно, но только в прошлом году они сыграли свадьбу. При этом у них подрастают сыновья Максим и Роман. Также бизнесмен тепло относится к наследникам жены от первого брака: Лукасу, Неве и Виктору.

Не так давно Водянова посетила Россию. Она успела погулять по Москве и увидеться с друзьями. Теперь модель то и дело проводит время с мужем. Недавно они посетили мероприятие, где было много политических деятелей, а также папа Арно Бернар президент и CEO группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. А накануне Наталья появилась вместе с возлюбленном на большом светском обеде.

Для такого случая она облачилась в черное платье миди с принтом мильфлер. Наряд также дополнили ботильоны на каблуке. Элегантная укладка и неброский макияж дополнили ее лук. К слову, принт мильфлер стал популярен в этом сезоне. Анна Нетребко, Стеша Маликова и другие звезды носят наряды с таким узором. Арно запечатлел жену за столом. Сам он успел пообщаться с гостями.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие осыпали их комплиментами. «Вы невероятно красивая пара!», «Шикарная», «Как вы элегантно выглядите», «Красивые», «Такая вы стройная», «Ваша улыбка завораживает», «Золушка на балу», «Вы всегда такие гармоничные», «Сразу видно, как вас любит муж», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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