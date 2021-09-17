Боже, кто так танцует: располневшая после родов Ира Пинчук дала жару, исполняя лезгинку в одной футболке

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук доказала, что у нее нет никаких комплексов по поводу фигуры.

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук, два месяца назад ставшая мамой, похоже, пока не собирается приходить в форму. До беременности она была стройняшкой, а сейчас демонстрирует, что лишний вес ее вполне устраивает.

Ира Пинчук с удовольствием лакомится блинчиками и поглощает на пару с мужем Араем Чобаняном торт «Наполеон».

Молодая мама решила не заморачиваться и пока получает удовольствие от вкусной еды и периодически засвечивает свои аппетитные формы в микроблоге.

Ирина Пинчук поделилась в сторис Instagram видео, на котором запечатлено, как она исполняет лезгинку.

Ира прыгает и скачет под музыку, при этом в такт трясется ее ставшая необъятной грудь, бедра и ягодицы. Выплясывает Ира Пинчук в одной футболке, которая едва прикрывает пикантные детали ее тела.

Напомним, на днях муж Иры Пинчук Арай Чобанян рассказал о сложностях, возникших у них в семье. Оказывается, пара, которая транслирует вечный позитив и радость в Instagram, тоже испытывает проблемы. Молодые родители поссорились и два дня не разговаривали друг с другом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.