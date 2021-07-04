«Они не приняли мой выбор»: Цекало впервые объяснил, почему ушел из «Прожекторперисхилтон»

Продюсер Александр Цекало впервые объяснил, почему покинул популярный проект «Прожекторперисхилтон». По его словам, у такого его на первый взгляд странного решения было несколько причин. Одна из них – техническая. Он уехал со своей новой семьей, с молодой женой, жить в США и уже не мог участвовать в шоу, которое сегодня существует в форме концертов. Впрочем, главная причина все-таки в другом.

«К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» влились в ряд тех моих друзей и знакомых, которые не приняли мои изменения в жизни. Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его, а значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья». Александр Цекало

По словам Цекало, с этими своими бывшими коллегами он больше не сможет сесть за один стол. За свою новую жену художницу Дарину Эрвин, которая младше на 30 лет, он готов, как выразился продюсер, сражаться насмерть. Он заметил, если кто-то не принимает его выбор, то значит и раньше не слишком его уважал как человека. Цекало считает, что участие в данном шоу ему сегодня уже не нужно. Главная причина ухода – бывшие друзья оказались «не его людьми».

Программа «Прожекторперисхилтон» выходила на Первом канале с 2008 по 2012 год. Затем еще непродолжительное время в 2017 году. Вместе с Цекало ведущими были Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян. Рейтинги у шоу буквально зашкаливали, но в какой-то момент юмористы и их руководители решили достаточно неожиданно закрыть проект.

Отметим, что интервью с Цекало вышло на платформе Esquire. Затем оно было удалено по неизвестным причинам, но сохранилось в кеше Google.

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