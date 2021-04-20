«А-ля медсестра»: молодая жена Цекало вслед за Нюшей примерила белый секси-костюмчик

Отечественные звезды один за другим облачаются в кипенно-белые наряды. Этот тренд появился благодаря медикам, на одежды которых обратили свое внимание модельеры в этом сезоне из-за пандемии. Таким образом дизайнеры одежды решили сказать врачам и медсестрам «спасибо» за их помощь в борьбе с коронавирусом.

Вера Брежнева и Оксана Федорова, к примеру, облюбовали белые джоггеры, которые тоже сейчас в тренде. Теперь надевать треники в свет уже не считается чем-то из ряда вон выходящим.

Певица Нюша пришла в белом брючном костюме на красную дорожку фестиваля «Жара», а молодая жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, остановила свой выбор на комплекте с коротенькой юбочкой и облегающим жакетиком, рукава которого она кокетливо закатала до длины «три четверти».

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