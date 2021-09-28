«Здесь все свое»: plus Size модель из «Дома-2» Рима Пенджиева обнажила массивные бедра и огромную грудь

Бывшая участница проекта «Дом-2» Рима Пенджиева – девушка весомых достоинств. Благодаря своей яркой внешности и пышным формам Рима Пенджиева стала моделью плюс сайз.

А еще пышнотелая красотка снимается в фильмах, где ей достаются роли роковых женщин.

В личной жизни же самой Римы Пенджиевой все складывается не очень благополучно. В микроблоге экс-участница «Дома-2» дала понять, что недавно пережила очередную любовную драму.

Рима Пенджиева опубликовала пост, который назвала своим манифестом.

«Провоцируй, соблазняй, играй, не оправдывай чужих ожиданий, неси свои идеалы и всегда уходи первой. Наплевать на мнение тех, кто обсуждает за спиной, смотря тебе вслед, но никогда не посмеет посмотреть прямо в глаза при встрече», — написала Рима Пенджиева.

Публикацию она сопроводила горячим фото, на котором предстала в микро-бикини. Преданные поклонники Риммы Пенджиевой пришли в восторг.

«Молодец! Так и надо! Иди вперед и не оглядывайся назад. Пусть локти кусают, понимая кого потеряли», «Кто говорит, что худые воблы — красиво? Вот она, женская красота, не то что ПП воблы. Худеют так, что потом грудь делают, а здесь все свое», «Ни висящего живота, ни целлюлита. Браво, Римусь», — высказались в Сети.

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