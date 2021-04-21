«Нет динамики, драйва, интриги»: как отреагировали бывшие участники «Дома-2» на возрождение шоу

Teleprogramma.pro рассказывает о том, что не хватило бывшим героям «романтической стройки» в первом выпуске нового сезона.

Создатели телепроекта «Дом-2» после небольшой паузы вновь запустили шоу, только теперь на канале «Ю». Дебютный выпуск представил поклонникам легендарной телестройки не только новых участников, но и знакомые для многих лица.

«Старые» новые герои вызвали неоднозначную реакцию зрителей. В том числе и тех, кто сам побывал на знаменитой стройке.

Ощущается ли разница между сегодняшним и прошлым «Домом-2»? Именно это мы и попытались выяснить у тех, кто не понаслышке знаком с закулисьем проекта.

Степан Меньшиков: «Не хватило какой-то динамики, драйва, интриги»

Шоумен пришел на «Дом-2» в далеком 2004 году. Степан запомнился телезрителю бурными выяснениями отношений и длительными примирениями со своими избранницами. Неудивительно, Меньшиков всегда выбирал красавиц с характером. Он сумел покорить сердца Алены Водонаевой, Виктории Бони и Александры Харитоновой. Актер привык дарить зрителю бурю эмоций, чего сам не увидел в обновленном шоу.

Меньшиков признался, что включил первый выпуск и вскоре просто уснул:

«Мне в целом понравилось. Наверное, я просто уставший был. Очень все прилично: яркая картинка, без всяких пошлостей. Но при этом не хватило какой-то динамики, драйва, интриги».

Рустам Солнцев: «Не старовата ли для любви?»

Звезда «Дома-2» признался, что сам не смотрел дебютный выпуск перезапуска шоу на канале «Ю». Однако, с шоуменом поделился своими впечатлениями от увиденного его друг и коллега Евгений Кузин. После разговора с ним Солнцев пришел к выводу, что проект перестал быть настоящим.

«Берут в принципе неплохих ребят, но берут за шкирку и выдирают противоестественным образом из той среды, в которой они находились, вне их желания и их возможностей», — отметил Рустам.

По мнению Солнцева, «старички» не спасут проект. Потому что они уже вложили все, что могли вложить семь лет назад, а кто-то и раньше.

«Глебу Жемчугову не было, что показать уже давно. Его и выгнали семь лет назад потому, что он больше ничего не давал этому проекту. Почему он сейчас должен что-то дать? Что за цветок в нем взрос?», — с уверенностью заявил шоумен.

Не обрадовало Солнцева и появление в шоу бывшего кастинг-директора «Дома-2» Надежды Ермаковой.

«Ее туда приволокли, чтобы она любовь строила. «А не старовата ли для любви?», — скажет общественность. Ей же захочется, чтобы ее совратили. А для этого нужно, чтобы нашелся очень хороший эстет», — подчеркнул Рустам.

Ольга Солнце: «Участников стало меньше и без островов»

Одна из первых участниц проекта — Ольга Солнце — оценила обновленный «Дом-2» с продюсерской стороны. Знаменитость отметила, что у шоу поменяется аудитория. И создатели, если хотят больших рейтингов, должны это учесть.

«Сейчас другой канал. И надо все по-другому делать, на уровне тех проектов, которые сейчас показывают на канале «Ю». Делать так, чтобы это не было нафталином в урезанной версии того, что мы видели. Заметила, что участников стало меньше и без островов. Поэтому нужно постараться, чтобы не казалось, что урезали бюджет», — посоветовала Ольга.

А что сказали те «старички», которые отказались от участия

Отметим, что Рима Пенджиева запомнилась поклонникам телестройки еще с 2008 года. Уроженка Киева отличалась взрывным характером и всегда привлекала к себе внимание зрителя. Именно поэтому фанаты знаменитости предположили, что именно она сможет заменить Ольгу Бузову и стать новой ведущей «Дома-2».

Пенджиева подчеркнула, что никакого предложения о роли ведущей ей не поступало. Экс-участница не будет вести шоу. Потому что ранее создатели проекта пожелали увидеть ее в качестве героя обновленного реалити-шоу.

«Месяц назад я оставила пост, где поздравила проект с возрождением. А в конце указала, что не возвращаюсь. Но желаю, чтобы проект стал таким же ярким, каким был в мое время. Люди не прочитали концовку. Они подумали, что я возвращаюсь. Придумали из этого историю огромных масштабов», — возмутилась Рима.

Пенджиева поблагодарила продюсеров «Дома-2» за оказанное ей доверие, но возвращаться на проект не стала. По словам знаменитости, человек в любом возрасте заслуживает любви. Поэтому теоретически она могла стать новым героем. Старой себя Рима не считает. Однако Пенджиева счастлива и за периметром:

«У меня есть любимый человек, я снимаюсь в кино, являюсь успешной моделью Plus Size и лицом некоторых торговых марок. У меня все хорошо».

Изменят ли зрители свое мнение о новом проекте, узнаем дальше. Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий.

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