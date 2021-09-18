Чей «орешек» лучше: 10 бывших участниц «Дома-2» с самыми заметными «белфи»

Девушки, которые хороши, как ни крути. Эти красотки часто показывают не только свой вид спереди, но и сзади.

Звезды «Дома-2» уже давно успешно освоили жанр Инстаграм-искусства под названием «белфи», когда главным в кадре становится не лицо, а часть тела, которая находится пониже спины. Красотки с удовольствием демонстрируют свои ягодицы. Правда, предварительно эти экс-участницы «Дома-2» упорно трудились в спортзале. Вот почему от этих снимков невозможно оторвать глаз.

Ольга Бузова

Бывшую участницу проекта «Дом-2», а ныне телеведущую Ольгу Бузову смело можно провозглашать королевой «белфи». В ее микроблоге в последнее время появилось так много снимков, на которых Ольга демонстрирует свои упругие ягодицы, что кажется, уже не осталось в стране ни одного человека, кто не знал бы, как теледива выглядит в стрингах. Каждый раз оказываясь в жаркой стране или даже в спортзале, Ольга Бузова поворачивается к камере спиной и вуаля – есть горячее фото.

«Сегодня у меня цветные косы», — подписала этот кадр Ольга Бузова.

Дарья Пынзарь

Еще одна экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь, ведет себя несколько скромнее Ольги Бузовой, но и в ее микроблоге есть на что полюбоваться. Дарья обладает прекрасной фигурой и часто демонстрирует это, позируя в купальниках и бикини.

Иногда блондинка разворачивается к камере спиной, чтобы показать, что упругая и красивая у нее отнюдь не только грудь, но и пятая точка. Муж Дарьи Пынзарь Сергей против такой откровенности красавицы-жены не возражает. Дарья, кстати, единственная замужняя дама из этой подборки, которая может похвастаться относительно свежим белфи.

Катя Колисниченко

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко – пример того, как замужество меняет девушек. Когда-то в микроблоге Екатерины было множество фото в бикини, откровенных нарядах, присутствовали и «белфи».

Сейчас же, чтобы полюбоваться ягодицами Колисниченко, надо сильно отмотать ленту Instagram. После замужества и рождения сына Саввы, Катя стала сдержаннее. Хотя, она уже подала заявление на развод. Так что, вероятно, стоит ждать ее новых откровенных фото, а пока смотрим на это «белфи» из архива.

Элла Суханова

Подруга Кати Колисниченко, экс-участница «Дома-2» Элла Суханова тоже с момента замужества перестала увлекаться провокациями. Этим летом вместе с семьей она отдыхала на Кипре, но позволяла себе только фото в закрытых купальниках

А ведь еще пару лет назад, отдыхая в Италии и Турции, Элла Суханова исправно пополняла микроблог жаркими снимками. Элла старательно позировала в разных ракурсах, стараясь продемонстрировать, как она тщательно подготовилась к купальному сезону.

Частенько к своим фолловерам она поворачивалась спиной, чтобы те могли увидеть не только ее красивое лицо и глаза, но и идеальной формы попу.

Саша Гозиас

У бывшей участницы «Дома-2» Саши Гозиас тоже был период, благодаря которому все ее поклонники смогли убедиться, что она хороша не только спереди, но и сзади. «Обнаженки» в микроблоге Гозиас было так много, что у Саши даже возникли проблемы с мамой. Родительница категорически не принимала желание взрослой дочери оголяться и демонстрировать свой зад.

«Мама стала ругать. Говорит, профиль стал обнаженный. А вот мне кажется, все нормально. Красивые, совсем не вульгарные фото», — делилась Саша Гозиас.

Но мама напрасно волновалась. Замужество заставило Сашу пересмотреть взгляды, и теперь в Instagram она показывает только фото в купальнике, стараясь не светить ягодицами. А зря! Все же они у Саши хороши. Смотрите!

Лиза Триандафилиди

Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди считается одной из самых красивых девушек за всю историю проекта. Она и правда невероятно хороша собой. У Лизы гармоничное лицо и фантастическая фигура. А уж если она повернется спиной, то взгляд оторвать будет невозможно.

Остается надеется, что муж Алексей Чайчиц, до сих пор не возражавший против откровенных фото Лизы Триандафилиди, будет придерживаться такой позиции и дальше. Хотя, что-то подсказывает, что Лиза всегда будет поступать так, как считает нужным. И сочные белфи в ее микроблоге были, есть и будут. Нельзя же лишать народ такой красоты!

Дарина Маркина

Еще одна экс-участница «Дома-2» Дарина Маркина обожает демонстрировать результаты работы над своими ягодицами в тренажерном зале. Красавица-фотомодель частенько демонстрирует свои белфи в микроблоге.

Минувшим летом Дарина Маркина отдыхала на Мальдивах, а это прекрасный повод похвастаться подкаченной пятой точкой. Идеальная попка Дарины всегда получает массу комплиментов.

Лена Хромина

Лена Хромина на проекте «Дом-2» была недолго, но оставила очень яркий след. За ее жизнью до сих пор продолжают следить поклонники. Правда, Лена Хромина мало что рассказывает, но зато показывает много интересного. Ее фигура служит отличной мотивацией для тех, кто только мечтает хотя бы приблизиться к идеалу. Лена Хромина это понимает и периодически показывает, как выглядит не только спереди, но и сзади.

Мэри Кулешова

Бывшая участница проекта «Дом-2» Мэри Кулешова уверена, что ее формы идеальны. Мэри не худышка, но при этом очень подтянута и спортивна. Всякий раз, когда-то кто-то пытается намекнуть, что ей неплохо бы сбросить килограммов пять, Мэри Кулешова приходит в ярость. Она уже не раз давала понять, что не намерена «греметь костями».

И не надо! Такие ягодицы, как у Мэри еще поискать! Всякий раз, когда брюнетка демонстрирует часть, расположенную пониже спины, она срывает овации среди пользователей Сети.

Марина Мексика

Бывшая участница «Дома-2» Марина Мексика — танцовщица гоу-гоу и фотомодель, обладающая безупречными формами. Марина Мексика частенько демонстрирует идеальную фигуру и упругие ягодицы, которые увеличила при помощи современных методик.

Марина Мексика считает, что не нужно ждать лета, чтобы показать свою красивую попку. Вот лайфхак для тех, кто хочет демонстрировать свои прелести, не взирая на климатические условия. Фото под елочкой – идеальный вариант!

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