Внимание на пышную грудь: Макеева в черном комбинезоне с глубоким декольте и акцентными рукавами с оборками вышла в цвет

Актриса Анастасия Макеева вместе с мужем Романом Мальковым посетила юбилейный концерт своей землячки, оперной певицы Анны Нетребко.

Накануне, 18 сентября, в день своего 50-летия, звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко давала большой сольный концерт в Кремле.

На праздник дивы собрался весь столичный бомонд. Среди гостей мероприятия была и актриса Анастасия Макеева. На публике она предстала с мужем Романом Мальковым.

Пара выглядела стильно и дорого. Супруга Анастасия Макеева нарядила в классический костюм «двойка» благородного серого оттенка. Сама же предпочла образ в стиле total black. Анастасия Макеева облачилась в наряд, подчеркивающий ее стройную фигуру. В свет звезда вышла в черном комбинезоне с глубоким декольте, открывающим взгляду ее пышную грудь.

Акцентом образа стали необычные рукава из черного шифона в мелкий белый горошек и оборками у кистей рук. Талию Анастасия Макеева подчеркнула ремнем.

Снимками, сделанными перед концертом, актриса поделилась в микроблоге, получив в свой адрес комплименты.

«Выглядите сногсшибательно!», «Настенька, вы прям светитесь, как солнышко», «Вы прекрасны и замечательны любим вас», «Комбинезон огонь!», «Какие все красивые! Анастасия обворожительна!» — сделали Макеевой комплименты подписчики.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.