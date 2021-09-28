Губерниев приглашается к троллингу: Бузова с бутылкой вина в руке показала, как выглядит пьяной после вечеринки

Ольга Бузова частенько переводит откровенный хейт в свою пользу, не стесняясь самоиронии. Например ее хриплые возгласы, которые записали зрители во время концерта — «Кайфуйте! Берите от жизни все!» — в итоге вылились в новый хит.

А троллиг Дмитрия Губерниева по поводу коньяка по утрам в эфире «Матч-ТВ» она переродила в вайн для социальных сетей. Не исключено, что он скоро тоже станет каким-то новым хитом.

В личном блоге Бузова обнародовала видео, на котором держит бутылку вина в руке и практически по-МХАТовски изображает пьяную, которая не может вспомнить собственного телефона.

«Было такое?» — спросила она своих подписчиков.

«Обожаю Олю за ее чувство юмора и самоиронию», «Опять коньяк?», «На «Матч-ТВ» ты про другое говорила», «Ты же не пьешь!», «Ты лучшая и не слушай хейтеров», «Талант налицо», — поиронизировала поклонники в ответ.

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