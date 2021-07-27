Нашел девушку. Непьющую: Дава вслед за Губерниевым потроллил Бузову

Больше месяца прошло с тех пор, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев неудачно пошутил над Ольгой Бузовой, спросив у нее, продолжает ли звезда пить коньяк по утрам. Артистка тогда расплакалась прямо во время телеэфира, сильно обидевшись на слова знаменитости.

Губерниев на некоторое время затих, но недавно не удержался и вновь потроллил оппонентку, записав вайн под ее хит «Лайкер», танцуя в одном лишь белом кимоно.

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой — Дава — тоже решил повеселить народ свежим вайном на алкогольную тему. Блогер разыграл с приятелем сценку, где его собеседник заявляет, что нашел ему новую девушку и начинает описывать ее. Однако Давид, услышав первые слова «не пьет», не дает другу договорить. «Знакомь!» — радостно говорит он и уводит его из кадра.

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