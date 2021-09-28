«Реализовать актерский потенциал»: Ольга Бузова появится в сериале «Жена олигарха»

11 октября на канале СТС стартует комедийный сериал «Жена олигарха» со звездой «Кухни» Еленой Подкаминской в главной роли. Супруга героини сыграет Игорь Верник. Также в картине появятся Никита Джигурда, Антон Филипенко, Владимир Гостюхин и Ольга Бузова в роли самой себя.

По сюжету, привыкшая к роскоши и лондонской жизни, жена олигарха после исчезновения мужа остается владелицей только обувной фабрики в провинциальном городке. Ей приходится вернуться на родину и взять управление предприятием на себя. Чтобы перевоплотиться в роскошную диву, Елена Подкаминская изменила прическу и вдохновилась элегантными образами Виктории Бэкхем и Мелании Трамп.

«Я рискнула стать блондинкой! Мы придумали прическу, которая стала брендом моей Альбины. Ведь героиня балансирует на грани: она сама делала все, чтобы попасть в клише жены олигарха из высшего общества английской столицы. Но мне важно было показать ее не высокомерной и заносчивой, а душевной русской женщиной, вызывающей и симпатию, и улыбку, и сочувствие», — призналась актриса.

Ольга Бузова же появится на экране в соболиной шубе темно-фиолетового цвета за 1,5 миллиона рублей и пошитых на заказ леопардовых брюках из дорогого шелка. По сюжету звезду встретят в провинциальном городе с плакатами и караваем, а местный оркестр торжественно сыграет ее хит «Мало половин».

«Мне приятно стать частью истории, в которой главная героиня, несмотря на все трудности и хейт окружающих, добивается всего сама. Я в целом обожаю атмосферу съемочных площадок кино и сериалов, где какой-то особенный дух творчества и свободы. И я рада, что этот год подарил мне столько возможностей, чтобы реализовать актерский потенциал и исполнить давние мечты», — говорит Бузова.

Не пропустите премьеру сериала «Жена олигарха» — 11 октября в 19 часов на канале СТС.

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