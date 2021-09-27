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Какая обувь мгновенно делает женщину визуально стройнее и омолаживает ее, показала Хромченко

Иногда стоит отказаться от женственных туфелек.

Какая обувь мгновенно делает женщину визуально стройнее и омолаживает ее, показала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Принято считать, что женственные туфельки на каблучке — это беспроигрышный вариант для дам в создании образов с длинными платьями. Однако Эвелина Хромченко опровергла этот тезис на «Модном приговоре». Она убеждена, что брутальные ботинки на толстой подошве могут улучшить внешний вид женщины.

На подиуме Первого канала героиня проекта продемонстрировала свободное платье макси с крупным воланом, примерив с ним туфельки с открытым носком. Этот образ составила для нее «народный стилист».

Образ с туфельками, где лучше бы подошли маскулинные ботинки на толстой подошве. Кадр из «Модного приговора» / Первый канал

«Конечно, это платье украшает нашу героиню. Но если бы мы эти очень дамские туфли заменили на грубые ботинки, наша героиня бы, плюс ко всему, похудела и сбросила бы возраст прямо у нас на глазах несмотря на то, что мы бы ее поставили на плоскую подошву. Такое платье замечательно с грубой обувью смотрится!» — сказала Эвелина Хромченко.

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