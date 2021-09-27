Самые модные рукава сезона: Стриженова в пальто с актуальной стежкой отметилась на шопинге

Звезда выбрала модель припыленно-розового цвета, который тоже сейчас в тренде.

Екатерина Стриженова отметилась на шопинге в модном пальто припыленно-розового цвета. Оно имело актуальную в настоящий момент мелкую стежку, а также самые трендовые рукава сезона длиной в три четверти. Об этом ранее рассказал стилист Александр Рогов на своем фэшн-шоу Rogov live на канале YouTube.

Екатерина Стриженова сочетала пальто с синим платьем в клетку, данный принт, по словам эксперта моды, стал хитом этой осени. Ведущая сделала прямую укладку волос и сдержанный макияж. Судя по всему, шопинг у знаменитой брюнетки удался, в руках у нее было сразу несколько пакетов.

В слову, несмотря на звездный статус, Екатерина Стриженова любит поработать в своем саду. Недавно она собрала в нем яблоки вместе с подругой актрисой Ольгой Машной. Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» позже засолила в соке из собранных фруктов помидоры и поделилась рецептом с публикой. Как утверждают обе артистки, закуска получилась очень вкусной.

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