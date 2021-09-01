«Царица»: Успенская в шелковом наряде примерила образ актрисы «Великолепного века»

Накануне стало известно, что дочь Любови Успенской оказалась в клинике. Королева шансона отправила наследницу в лечебное учреждение для нормализации психического состояния. Эту новость артистка никак не комментирует, устраивая тем временем новые фотосессии. В своем Instagram 67-летняя певица поделилась снимком, на котором позировала в шелковом наряде с короной на голове.

«Я окунулась в атмосферу одного из моих любимых сериалов и почувствовала себя его героиней. Догадались о каком сериале речь?», — написала Успенская.

Фанаты сразу отметили, что Любовь примерила образ героини «Великолепного века».

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«Царица! Красота! Классная! Какая роскошная!», — писали пользователи Сети.

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