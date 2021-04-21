«Поют под фонограмму!»: Илья Резник поделился мнением о шоу «Маска»

Шоу «Маска» — одно из самых популярных на российском телевидении. Каждое воскресенье перед экранами устраиваются миллионы человек и гадают, кто из участников снимет маску на этот раз.
Поэт Илья Резник уверен, что участники поют исключительно под фонограмму.
Он отметил, что в представленных костюмах невозможно петь вживую.
«Как в таких костюмах и в таких масках вообще можно петь без фонограммы? Там ведь невозможно поднести микрофон ко рту», — отметил Илья Резник.
Он также добавил, что шоу «выглядит привлекательно, но сам он его не смотрит», сообщает сайт «Актуальные новости».
А вот Юрий Лоза высказался более категорично.
«На шоу «Маска» никто даже не знает, стоит ли внутри костюма артист, открывает он рот или нет», — заключил Лоза.
Музыкант отметил, что сам бы он едва ли появился в подобном образе — в маске и тяжелом костюме, сообщает ФАН.