«Бабушка все время говорила: «Почему у нее такая короткая юбка?»: Шуфутинский – о Пугачевой

Как отметил певец, он в прекрасных отношениях с Примадонной.

Музыкант Михаил Шуфутинский на шоу «Антонимы» с Антоном Красовским рассказал об отношениях с певицей Аллой Пугачевой.

«Мы вместе учились в Ипполитовском училище. Близко общались. Мы вместе прогуливали занятия. Ходили в подвал училища. Там стоял рояль. Кто-то брал контрабас. Алла пела. У нее идеально все получалось. Она у меня дома бывала. Бабушка все время говорила: «Ну почему у нее такая короткая юбка? Все ноги видно». Михаил Шуфутинский

Как отметил певец, он жил на Ленинском проспекте, а Пугачева в те годы проживала на Крестьянской заставе.

«Мы и домой к ней ходили. Винишко пили. Пацаны, девчонки собирались. Мы виделись полтора месяца назад на программе Галкина «Музыкалити». Там был Элджей. Правда, этот рэпер немного подвержен влиянию, но он очень уважительно относится к старшему поколению. Скажу, что Алла немного боится коронавируса», — заявил Михаил Шуфутинский.

Михаил Шуфутинский в 1981 году эмигрировал с семьей в США. В Россию на постоянное место жительства он вернулся в 2000 году.

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