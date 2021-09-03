И снова третье сентября: Шуфутинский раскрыл секрет своей самой популярной песни

На календаре – третье сентября, а это значит, что именно сегодня хит Михаила Шуфутинского будет самым популярным в стране. Оказывается, полюбилась песня не сразу. В эфире Радио «Комсомольская правда» шансонье рассказал, в чем ее секрет.

«Я ее редко исполнял поначалу. Потому что это медляк, как у нас говорят. Когда появляется новая песня, наша аудитория, моя любимая и уважаемая мною, к сожалению, больше любит узнавать, а не познавать… Публика так устроена, им хочется узнать уже то, что они слышали. А когда появляется что-то новое, очень редко, когда это с первой секунды прихватывает весь народ. Но через некоторое время после того, как я ее выступил с ней в «Песне года», по-моему, это была «Песня-93» или «Песня-94», на нее уже многие обратили внимание. «Третье сентября» стали слушать, включать в какие-то свои плей-листы, в общем, она пошла потихонечку», — сказал Шуфутинский.

По словам Шуфутинского, он до сих пор не может понять феномен популярности своего хита, который с каждым годом собирает все больше новых поклонников.

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