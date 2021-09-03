Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к приколам про 3 сентября

День 3 сентября на постсоветском пространстве отмечается уже как общенациональный праздник. А появился он благодаря одноименной песне в исполнении Михаила Шуфутинского. Поэтому сегодня все снова дружно перевернут календарь, а Интернет наводнят мемы с изображением шансонье.

А как сам Михаил Захарович относится к сетевым шуткам о себе? И как проведет этот знаменательный день? С этими вопросами Teleproramma.pro обратилась к самому певцу.

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«Сегодня у меня будет много всяких событий. Я и с друзьями успеваю встречаться, и проведу автограф-сессию по случаю выхода комикса, посвященного 3 сентября, и приму участие в программе «Живая струна». День пройдет в рабочем режиме», — пояснил артист.

— 3 сентября Интернет обычно заполнен мемами в вашу честь. А есть ли у вас любимые шутки на эту тему? И как вообще относитесь к народному творчеству?

— Все эти мемы мне симпатичны. Ни одного злого и противного я не видел.

Очень хорошо, когда людей что-то побуждает создавать какие-то вещи, произведения искусства. Это порыв души. Душа вырывается наружу, и человек становится создателем. Это и есть народное творчество, которое я уважаю.

— Вы уже упомянули комикс студии Wizart Comics, посвященный приключениям вашего героя 3 сентября. Чем он вам понравился?

— Комикс очень остроумный, мне понравились зарисовки, некоторые макеты. И тот факт, что он создан обо мне. К тому же у появления комикса есть неплохой повод – чудесная, всеми любимая песня «3 сентября».

— А как вы провели лето?

— Хорошо. Было много поездок. Я выступал и на Северах, и на Югах. Также мы всей семьей, на яхте, побывали в Хорватии, много путешествовали. Я получил большое удовольствие. Но жалко, что лето так быстро кончилось.

Песня «3 сентября» была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Автором музыки стал Игорь Крутой, а текста – Игорь Николаев. Как признается сам Михаил Захарович, с этой датой не связано никаких знаковых событий в его жизни. Разве что в 1995 году родился старший внук артиста.

Второе рождение песня пережила после 2011 году, когда в социальных сетях появилась картинка американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась цитатой из припева композиции. А в 2013 году в Интернете стали появляться многочисленные мемы, посвященные хиту.

Но самая интересная история, связанная с этой песней, произошла в Воронеже. В этом городе местные автомобилисты выложили портрет Михаил Шуфутинского… из машин. Флешмоб был приурочен к празднованию 3 сентября.

А вы уже перевернули календарь?

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