«Секса нет совсем!»: какая модная обувь, по мнению Хромченко, не способна привлечь внимание мужчин

На Первом канале ведущая проекта объяснила, что этот эффект особенно ощутим на полных ножках.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» раскритиковала образ, который подобрала «народный стилист» для героини проекта. Ведущая нашла предложенную обувь на низком, но актуальном каблучке антисексуальной.

На участнице фэшн-эксперимента оказались нюдовые туфельки с узким мысом с низким, но модным фигурным каблучком, расширяющимся книзу. Ранее Эвелина Хромченко рассказывала, что он сейчас в тренде и стал доступен многим женщинам, хотя недавно его могли купить исключительно состоятельные дамы в дорогих бутиках. В настоящий момент обувь с фигурным каблуком появилась в масс-маркетах, и Хромченко рекомендовала насладиться ей, пока мода не сошла на нет.

Однако именно в этом образе, в сочетании со сверкающим мини-платьем и на полных ножках участницы шоу, эти актуальные туфли выглядели совершенно непривлекательно для мужчин. Об этом сказал даже муж героини, а Хромченко подтвердила его утверждение.

«Не произошло альянса, понимаете? Этот ключик не вошел в замочек со звоном, он со скрипом вошел. Эти туфли можно носить, но в них нет секса от слова „совсем “!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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