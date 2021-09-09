«Внимание на каблук!»: к какой обуви посоветовала присмотреться Хромченко в этом сезоне

Она уже не первый год в тренде, но сейчас эти модели из элитных магазинов перешагнули в масс-маркеты.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала посоветовала женщинам присмотреться к обуви с каблучком в форме перевернутой рюмочки или расклешенным. Сейчас, считает стилист, самое время, чтобы инвестировать в нее. Несмотря на то, что она давно предлагается дизайнерами на подиумах, модель не потеряла своей актуальности и наконец-то стала доступна широким массам.

«Здесь я рекомендую обратить внимание на расклешенный каблук. На протяжении нескольких сезонов мы наблюдали за этим трендом в самых громких инстаграмах мира. И теперь наконец, когда эта обувь пришла в более бюджетные магазины, прелестью расклешенного каблука могут насладиться дамы с менее ощутимым бюджетом, нежели те звезды, имен которых я не буду упоминать по той простой причине, что вы их все знаете прекрасно – все они сестры и находятся в двух американских кланах. Конечно, вам будет хотеться приобрести туфли такого типа, и я думаю, что хотя бы один писк сезона вы можете себе позволить, особенно под Новый год», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Ранее она предложила быть осторожными с другой трендовой обувью – сандалиями-гладиаторами. Стилист уверена, что они подходят только к длине мини или макси. А вот с миди за счет множественных горизонтальных линий они смотрятся плохо.

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