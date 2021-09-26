Какая модница: Нетребко вышла на променад по Самаре в актуальном «пальто Франкенштейна»

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live сказал, что обожает «вещи Франкенштейна». Это когда в одной модели соединяются детали различных, казалось бы, несочетаемых деталей. Стилист заметил, что такие наряды могут носить не все, а только самые смелые модницы и те, кто умеет сочетать столь интересные вещи с обувью и аксессуарами.

Сейчас «вещи Франкенштейна» переживают новый взлет интереса со стороны дизайнеров по всему миру, хотя первые модели появились в 80-е годы ХХ века благодаря Мартину Мейсону Маржелу.

Анна Нетребко, отличаясь пытливым и смелым характером, откликнулась на тренд, выйдя в Самаре на променад в «пальто Франкенштейна». Оно сочетало в себе куски разной кожи и ткани. Базовый принт пальто представлял собой любопытный фьюжн камуфляжного рисунка и цветочного.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.