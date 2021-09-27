«Как у меня все цветет!»: Лайма Вайкуле показала свой роскошный сад в Юрмале

Лайма Вайкуле любит свой белоснежный двухэтажный дом в Юрмале. Особняк расположен в престижном районе в окружении хвойного леса и недалеко от моря, где звезда с удовольствием гуляет со своими собаками.

На территории ее имения есть и одноэтажный дом с бассейном, тренажерным залом и комнатами для гостей. А также роскошный сад, в тени которого прибалтийская королева эстрады скрывается летом и наслаждается его видами осенью. Сейчас многие растения из него находятся в цветении и выглядят впечатляюще. Как именно — Вайкуле продемонстрировала в личном блоге, сняв специально для своих фолловеров видео.

«Посмотрите, как у меня все цветет! Как у меня хорошо, прелесть. А вот я вам покажу цветы Леночки Ваенги, которая мне подарила пять лет назад росток, и он до сих пор цветет!» — сказала в кадре Лайма Вайкуле.

Цветком от Елены Ваенги оказался изящный куст желтой розы.

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