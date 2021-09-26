«У нее двое взрослых детей»: Ирина Безрукова обнародовала фото сестры, которую скрывает много лет

На снимке также запечатлена сама актриса и ее мама.

Ирина Безрукова обнародовала в личном блоге редкую семейную фотографию из своего детства, на которой запечатлены ее родная сестра Ольга Назарова и мама Ирина Бахтура.

«У меня есть близкий человек, самый родной и дорогой, которого я намеренно не показываю в Instagram. Это моя сестра Ольга. Она не хочет публичности. И я уважаю ее выбор», — рассказала актриса.

Звезда написала, что ее родственница ведет совершенно иной образ жизни, так было с самого раннего детства. Они не похожи не только внешне, но и характерами. Однако сестры очень близки.

«Сейчас мы любим готовить вместе (она тоже придерживается принципов здорового питания), ездить вместе отдыхать, ходить в театры, кафе и так далее. Мы обе позитивно смотрим на жизнь. Конечно, мы живые люди и испытываем разные эмоции, но стараемся держать фокус на позитиве. Оля обладает редкими по нынешним временам качествами: порядочность, надежность, верность, умение искренне радоваться чужим успехам. Люди ее очень любят за легкий нрав и чувство юмора. Она никогда никого не осуждает, не злословит. У нее двое взрослых самостоятельных детей, уже со своими семьями. Забавно, что мои взрослые племянники до сих пор называют меня «тетя Ира», как в детстве», — поведала Ирина Безрукова.

Напомним, актриса родилась в Ростове-на-Дону в простой семье музыканта-гобоиста и фармацевта. Начинала свою карьеру Безрукова там же — в провинции, а в 1990 году стала играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. После этого об артистке заговорили, а знаковые для нее роли в сериале «Графиня де Монсоро» и фильме «Китайский сервис» сделали свое дело — она стала настоящей звездой. Многие также знают ее, как бывшую жену Сергея Безрукова. Но вот о том, что у нее есть младшая сестра, Ольга Назарова, известно немногим.

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