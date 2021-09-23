На светском рауте мировой элиты: жена Михайлова кокетливо сверкнула красивой грудью в декольте почти до линии талии

Своим нарядом из шелка Инна Михайлова очаровала даже стилиста Аллы Пугачевой.

Во Дворце князя Монако Альбера II состоялся прием мировой элиты с членами княжеской семьи, а также прошел благотворительный гала-концерт.

Раут собрал ведущих филантропов, политиков, ведущих общественных деятелей, художников, музыкантов, выдающихся интеллектуалов и ученых, чтобы объединить усилия и выступить с инициативами благотворительного фонда принца Монако по преодолению экологического кризиса в мире.

В числе приглашенных звезд оказались Стас Михайлов с женой Инной. Супруга музыканта выбрала для светского вечера особенный наряд – шелковое красное платье с пышной юбкой, подчеркнутой талией и глубокой линией декольте, которое не смогло скрыть ее роскошных форм.

Образ Инны Михайловой, который она показала в личном блоге, произвел сильнейшее впечатление на ее поклонников. Ее блог буквально взорвался от комментариев. Не смог остаться равнодушным к столь женственному аутфиту даже известный дизайнер одежды и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, который поставил свой лайк под снимком.

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