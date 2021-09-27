Павел Прилучный в роли необычного бизнесмена пообещал исполнить все секс-фантазии своих клиентов

В российский кинопрокат вышел эротический фильм с Павом Прилучным «Соври мне правду». И пока зрители обсуждают сцены с артистом, достойные сравнения с картиной «50 оттенков серого», экс-муж Агаты Муцениеце начал работать над новой лентой с привкусом секса.

На сей раз Прилучный снимается в сериале Сарика Андреасяна «Рынок шкур». Эротический триллер расскажет историю необычного бизнесмена Александра Шмидта по прозвищу Мэджик, который готов исполнить самые смелые и откровенные секс-фантазии своих клиентов. Именно в него решил перевоплотиться на сей раз Павел Прилучный.

«Знали ли вы, что около 300 тысяч женщин только в Москве оказывают эскорт-услуги? Имеем ли мы право осуждать их? Что движет теми, кто переступает через себя? Социальный лифт? Любовь к сексу? Детские травмы? На все эти вопросы попытаемся ответить мы и наш главный герой. Это неоднозначная, яркая история о том, что нет в нашем мире-рынке только белого и черного. Мы все погрязли в серой пограничной зоне. Утром ты сутенер, а вечером — любящий отец. Шмидт, как и многие из нас, смотрясь в зеркало, не уверен, что живет правильно, но он точно знает, что три доллара лучше, чем один», — прокомментировал сюжет сериала Сарик Андреасян.

В фильме также задействованы актеры: Полина Максимова, Владимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Лиза Моряк, Михаил Горевой, Анна Чурина, Михаил Богдасаров и другие.

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