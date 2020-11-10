Прилучный с Мельниковой: актеры завершили съемки в фильме «Соври мне правду»

Психологический триллер «Соври мне правду» выйдет на экраны в первом полугодии 2021 года и имеет все шансы для того, чтобы занять лидирующие позиции в российском прокате. Чего стоит только актерский состав картины! В фильме заняты Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов и Елизавета Кононова.

Влюбленные, которых на экране воплотили Мельникова и Романцов, уютно проводят время за городом. Гармонию и уединение пары нарушает приезд еще двух персонажей – младшей сестры главной героини и ее бывшего возлюбленного. Все они окажутся заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр. Развязка будет неожиданной!

«Из простых и понятных на первый взгляд отношений между людьми всегда рождаются самые интересные истории. Как в реальной жизни, так и в кино», — отметил Павел Прилучный.

Дарья Мельникова призналась, что едва прочитав сценарий, она поняла, что сюжет фильма небанален и очень интересен.

«История сразу же привлекла меня своей сюжетной авантюрой, диалогами, атмосферой и каким-то хулиганством», — поделилась актриса.