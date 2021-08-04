Герой Павла Прилучного займется жестким сексом с экранной сестрой Мирославы Карпович

Актер Павел Прилучный и звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова сыграют бывших любовников в эротическом триллере «Соври мне правду».

Мирославе Карпович скоро придется не очень сладко, ведь вся страна будет обсуждать, как ее избранник занимается любовью с другой женщиной.

Возлюбленный Карпович Павел Прилучный снялся в эротическом триллере «Соври мне правду», где его партнершей стала экранная сестра Карпович, звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова. Картину покажут в прокате в сентябре.

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Прилучный и Мельников сыграли бывших, но не утративших страсть друг к другу любовников.

По сюжету у героини Дарьи Мельниковой будет интим не только с героем Павла Прилучного, но и Евгения Романцова — он сыграл нового возлюбленного блондинки.

Пара уезжает за город, чтобы уединиться. Но идиллию нарушает бывший избранник. Между ним и его экс-пассией вновь возникает страсть.

Фильм просто изобилует постельными сценами. А между Дарьей и Павлом, кажется, и впрямь пробежала искра. Смотреть на их любовные страсти спокойно невозможно.

«Для меня это был первый опыт съемок постельных сцен, настолько откровенных и чувственных. И здесь мне, конечно, очень повезло с партнерами — Пашей и Женей, — с ними было очень комфортно работать», — поделилась Дарья Мельникова.

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