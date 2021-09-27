«Ему бы это понравилось»: на могиле Табакова на Новодевичьем кладбище открыли памятник из камня и зеленого хрусталя

Вдова известного артиста и режиссера Олега Табакова, Марина Зудина, призналась, что это изваяние отличается от многих.

В этот понедельник, 27 сентября, на Новодевичьем кладбище столицы состоялось открытие памятника на могиле известного актера и режиссера Олега Табакова, которого не стало в марте 2018 года.

Открывая монумент, вдова Олега Табакова, Марина Зудина, рассказала, что изваяние уникально.

«Может, мы затянули. Сложно было совместить памятник на кладбище и жизнелюбие Олега Павловича, — призналась Марина Зудина. — Этот памятник отличается от многих, что я видела. Это сочетание камня и стекла — такого на Новодевичьем еще не было. Я думаю, что Олег Павлович смотрит на всех нас, на его лице улыбка. Ему бы это понравилось. Жаль, здесь не присутствует внучка Олега Павловича, Мия. Он бы тоже радовался ее рождению».

На памятнике Олегу Табакову высечена его цитата: «Все, что я обещал, я выполнил».

Она выражает характер Олега Павловича. И я надеюсь, что эта цитата поможет тем, кто будет приходить к нему», — отметила Марина Зудина.

По словам автора памятника, скульптора Николая Симонова, он представляет собой четыре столпа.

«Это Олег Павлович, его ученики, друзья и театр, — рассказал Николай Симонов. — Зеленый хрусталь для памятника заказывался в Индии. Поскольку нужно было найти именно фисташковый цвет. Это цвет МХТ».

На открытии памятника присутствовала семья Олега Табакова: Марина Зудина с детьми Павлом и Марией, сын Олега Павловича от первого брака Антон Табаков, ученики покойного мэтра, художественный руководитель МХТ имени Чехова Владимир Машков.

«Жизнь продолжается. Олег Павлович говорил, что жизнь должна продолжаться», — сказал Владимир Машков.

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