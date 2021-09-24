Бросил мать своего ребенка: Павел Табаков вышел в свет с новой возлюбленной в Сочи

Актер Павел Табаков вышел в свет со своей новой возлюбленной в рамках вечеринки «Сияющая пустота» на «Кинотавре» в Сочи.

Он появился на мероприятии вместе со своим пиар-агентом Ксенией Ермоленко. Слухи, что парочка вместе ходили и раньше, однако они скрывали свои чувства от публики.

Когда завершилась официальная часть, влюбленные, что называется, ушли в отрыв. Пара весь вечер обнималась, танцевала и обменивалась поцелуями. Причем в зале была и мама Павла Табакова актриса Марина Зудина, но наследника этот факт нисколько не смущал. К слову, раньше Ксения работала пиарщицей Софьи Синицыной, которая и подарила Павлу дочь Мию. С матерью своего ребенка Павел Табаков не живет под одной крышей.

Напомним, что Павел Табаков стал отцом чуть больше года назад. Девочку Мию ему подарила Софья Синицына. Около года ничего не было известно о наследнице Павла Табакова. Лишь несколько месяцев назад появились новости о появлении у Марины Зудиной внучки, которую актриса порой показывает общественности, сообщает «Комсомольская правда».

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