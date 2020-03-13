«Помним, потому что любим»: 41-летняя Пегова поделилась архивными фото Табакова

Ирина Пегова на личной страничке в Instagram поделилась архивными черно-белыми снимками ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки». На первом фото представлен коллаж с портретами Олега Табакова. Примечательно, что эти кадры были сделаны в разные годы жизни Олега Павловича, на одних снимках актер запечатлен еще в молодости, на других — в более зрелом возрасте.

«Олег Павлович Табаков! День памяти! Не только помним, но постоянно вспоминаем и поминаем, потому что любим», — отметила Ирина.

Олег Табаков ушел из жизни после продолжительной болезни 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. У актера осталось четверо детей: старшие наследники Антон и Александра от бывшей жены Людмилы Крыловой и младшие отпрыски от Марины Зудиной. К слову, младший сын Табакова Павел пошел по стопам своего именитого отца. Юноша снялся в нескольких фильмах, среди которых такие картины, как «Тобол», «Дуэлянт», «Праздник». Кроме того, вместе с Владимиром Яглычем 24-летний сын Марины Зудиной получил одну из ролей в новом сериале ТНТ «Колл-центр».

У Павла есть тринадцатилетняя сестренка Маша. Наследник Табакова признался, что он пытается отговорить девочку от идеи связать свою жизнь с кино и театром. Юноша настаивает на том, чтобы его сестра выбрала для себя другую профессию. Мама Паши утверждает, что после кончины мужа она сконцентрировалась на детях, особенно на дочери, которая пока еще остается под ее опекой. Первенец Зудиной живет отдельно, но часто навещает маму и сестренку.